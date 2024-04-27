Песков назвал причину отказа Украины от продолжения переговоров в Турции | 360°

Мир 27 апреля 2024, 12:38 Песков назвал причину отказа Украины от продолжения переговоров в Турции Песков: давление Лондона — причина отказа Киева продолжать переговоры в Стамбуле РИА «Новости»

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Отказ Украины от продолжения переговоров в Стамбуле представляет последствия прямого давления Лондона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На брифинге он также напомнил, что об этом уже говорил ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован», — указал официальный представитель Кремля.

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О причинах отказа украинской стороны от дальнейшей работы над документом, заметил Песков, хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны.

«Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное — это рассуждения», — подчеркнул пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, действительно ли Россия выдвигала Украине новые требования после саммита в Стамбуле в 2022-м году.

Если говорить о ситуации сейчас, продолжил Песков, то никаких предпосылок для переговоров с украинской стороной нет.

«Ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается», — заключил представитель Кремля.