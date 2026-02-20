Турнир по бильярду среди ветеранов СВО прошел в Мытищах

Инициативу председателя Федерации по бильярду городского округа Мытищи Андрея Тягачева о проведении мероприятия поддержали администрация округа, совет депутатов и Ассоциация ветеранов СВО. Событие состоялось 18 февраля в бильярдном клубе «Классик».

Участие в турнире приняли не только мытищинцы, но и их боевые товарищи из Пушкино и Щелкова. Приветствовавшие участников турнира Андрей Тягачев, начальник управления физкультуры и спорта Дмитрий Герман, председатель совета депутатов Андрей Гореликов, руководитель мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов пожелали всем удачи.

Ветераны спецоперации, вооружившись кием, сошлись за бильярдными столами. Шары точно залетали в лузы, а напряженные игры на выбывание позволили определить сильнейших. Победителем стал мытищинец Алексей Филимонов, второе место — у Вячеслава Баскакова из города Щелково, а третье — у Романа Изотова из Мытищ.

Победители и призеры были удостоены кубков, дипломов и медалей. Сергей Пудов вручил Андрею Тягачеву благодарственное письмо от Ассоциации ветеранов СВО за организацию турнира.