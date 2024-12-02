Заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках Украины является «туманом войны». На это в беседе с РИА «Новости» указал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий допустил, что Запад будет любыми путями добиваться заморозки конфликта, чтобы позже разжечь военный конфликт, но с новым масштабом.

«Сегодня киевский режим трещит по швам, зима близко, поэтому нужно под реверансы о мирных переговорах и призрачных уступках выиграть время, чтобы снова накачать Украину оружием и развязать военный конфликт у российских границ», — объяснил Шеремет.

Депутат призвал использовать комплексные методы в урегулировании украинского конфликта, чтобы Запад не смог обмануть Россию, используя ее великодушие.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может пойти на территориальные уступки для быстрого достижения мира. По его словам, киевский режим намерен получить гарантии безопасности в виде присоединения к альянсу.