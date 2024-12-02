Бывший генсек НАТО допустил, что Украина пойдет на территориальные уступки ради мира

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина временно уступит территории для быстрого достижения мира. Его слова привела немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau .

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — сказал он.

По словам Столтенберга, украинская сторона может якобы временно уступить часть территорий. Государство намерено получить гарантии безопасности. Это присоединение к альянсу или другие решения.

Ранее бывший генсек НАТО признал, что Украине придется отказаться от территорий, которые страна потеряла во время конфликта. Тогда он отмечал, что развитие в этом направлении произойдет после президентских выборов в США.