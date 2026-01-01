Сотрудники служб нацбезопасности США заявили, что Украина якобы не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации, имеющий доступ к разведданным.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — говорится в материале.

Британский дипломат в отставке Аластер Крук ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику после провала операции с нападением на резиденцию российского лидера. Киевский режим панически пытается компенсировать ее последствия, все отрицая, несмотря на представленные доказательства.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заткнул главу дипломатического корпуса Евросоюза Каю Каллас, которая заявила, что не верит заявлениям Кремля об атаке ВСУ на президентскую резиденцию. По его словам, чиновникам в ЕС лучше молчать или осудить украинский теракт.