Провал операции с атакой беспилотников по новгородской резиденции президента России Владимира Путина ввел украинского лидера Владимира Зеленского в состояние истерики. Теперь под руководством своих европейских союзников он срочно ищет выход из положения, чтобы вернуть предрасположенность президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

Он напомнил, что сразу после сообщения о неудачной атаке украинские власти начали все отрицать, несмотря на представленные доказательства.

«По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго», — заявил Крук.

Дипломат в отставке добавил, что последствия для Зеленского окажутся куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, потому что своим поведением он перечеркнул все достижения, которых добился на встрече с Трампом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что устроенный украинскими боевиками массированный налет беспилотников направлен не только против российского лидера, но и против президента США Дональда Трампа, который полностью вовлечен в урегулирование украинского конфликта.

Министерство обороны России в среду, 31 декабря, сообщило, что направленная на президентскую резиденцию воздушная атака продолжалась более 12 часов. При этом некоторые беспилотники имели фугасные заряды с большим количеством поражающих элементов.