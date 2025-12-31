Евросоюзу необходимо дистанцироваться от террористической атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он подчеркнул, что европейским чиновником нужно или хранить молчание или присоединиться с осуждением атаки к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Вместо этого глава дипломатического корпуса Евросоюза Кая Каллас объявила, что не верит заявлениям российской стороны и считает их отвлечением внимания.

«Похоже, ЕС в данный момент поддерживает терроризм. Это очень опасно», — подчеркнул Мема.

Руководитель дипломатического корпуса Евросоюза Кая Каллас объявила, что не верит заявлению России, что Украина атаковала ключевые правительственные объекты.

По ее словам, это попытка отвлечь внимание и стремление сорвать процесс в достижении мира.

Это заявление появилось после брифинга Министерства обороны, на котором начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков в подробностях рассказал, откуда произошел запуск нескольких роев беспилотников, которые отражали более 12 часов.