ЦРУ обсуждало с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Замглавы ЦРУ Коэн заявил об обсуждении с Украиной нападения на Курскую область

ЦРУ признало, что находится в контакте с Украиной и обсуждает действия ВСУ, в частности, попытки закрепиться в Курской области. Об этом заявил замглавы Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн, его слова привело РИА «Новости» .

«Они (ВСУ — прим. ред.) строят оборонительные сооружения, и, насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — сказал Коэн.

При этом Коэн отметил, что, по его данным, Украина не планирует аннексировать территорию России.

Ранее стало известно, что США предоставили ВСУ доступ к данным для нападения на Курскую область, в том числе сотни тысяч спутниковых снимков.

На Западе также признали провал ВСУ в Курской области. Украинские военные вынуждены бросать технику из-за нехватки топлива.