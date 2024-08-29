США предоставили ВСУ доступ к данным для нападения на Россию

NGA: ВСУ получили от США 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию

Украинские военные получили доступ к предоставленным США сотням тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт. Его процитировало РИА «Новости» .

Во время выступления на конференции по национальной безопасности и разведке США Уитворт сообщил, что у ВСУ были свыше 400 тысяч спутниковых снимков.

«Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD», — указал он.

При этом Уитворт прямо не подтвердил, что украинские военные используют данные с американского портала для нападения на российские территории. Он пообещал перенаправить запрос к властям Украины за подтверждением.

По данным Минобороны,общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 6200 военнослужащих. Российские военные уничтожили 73 танка и другую военную технику.