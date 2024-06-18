Цивилева назвала число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР

Цивилева: у каждого пятого участника спецоперации есть ПТСР

Фото: РИА «Новости»

У 20% участников СВО диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).  Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Такой диагноз требует серьезной длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке… <…> Психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны спецоперации», — сказала она.

Цивилева также отметила, что после возвращения из зоны СВО военные должны понимать свою важность для государства и общества. Замминистра обороны назвала их кадровым потенциалом России.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Цивилевой на должность заместителя министра обороны России. В ее обязанности входит социальное и жилищное обеспечение военнослужащих, также она будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

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