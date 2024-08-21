ЦИК изучит возможность переноса голосования наборах на части Курской области

ЦИК 21 августа обсудит необходимость переноса голосования на муниципальных выборах в сентябре в части Курской области. Эту тему указали в проекте повестки заседания, опубликованной на сайте комиссии.

В ЦИК отметили, что единый день голосования назначили на 8 сентября 2024 года. Комиссия проработает вопрос переноса выборных мероприятий на территориях ряда муниципальных образований региона, сообщил RT.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что Россия после вторжения ВСУ в Курскую область не будет вести переговоры с Украиной. По его словам, диалог не начнется «до полного разгрома врага». Политик добавил, что Россия благополучно избежала «переговорного капкана».

Он предупредил западные страны, что из-за поддержки Украины они понесут еще большие материальные потери. Медведев заключил, что Украину ждет уничтожение военной техники и гробы. Он также напомнил, что Запад навязывал России ранние и ненужные переговоры.