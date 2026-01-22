Российские войска ликвидировали украинского корректировщика, который долгое время наводил артиллерию и авиацию на позиции ВС России. Об этом ТАСС заявил командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба.

Ценный корректировщик ВСУ действовал на Краматорско-славянском направлении. Когда он заметил слежку, то запросил экстренную эвакуацию. Украинские военные выслали ему на помощь квадроцикл, но ВС России применили тактическую хитрость и уничтожили боевиков.

«Они позволили противнику начать движение и отойти на расстояние, которое эвакуационная группа посчитала безопасным. В момент, когда противник снизил бдительность, оператор дрона-камикадзе нанес точный удар», — подчеркнул Журба.

Он добавил, что «Волки» показали мастерство ведения воздушной разведки и поражения приоритетных целей.

Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» пресекли под Купянском попытки ВСУ подвезти боеприпасы и живую силу. С помощью БПЛА они поразили вражескую наземную роботизированную технику и пикапы.