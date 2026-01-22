Расчеты БПЛА из состава группировки войск «Запад» предотвратили попытки контратак и подвоза боекомплектов украинских боевиков в Харьковской области под Купянском. Об этом сообщило Минобороны.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе группировки войск „Запад“ продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО», — процитировало заявление ведомства РИА «Новости».

Кроме того, российские беспилотники типа FPV и ударные дроны эффективно ликвидируют наземную роботизированную технику и пикапы ВСУ.

Ранее в Купянском районе расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожил штаб и пункт временной дислокации подразделений ВСУ. Артиллеристы по полученным координатам целей оперативно выдвинулись на огневую позицию и поразили объекты противника.