Представители украинских воинских частей и военкоматов обманывают родственников погибших и пропавших без вести солдат, чтобы не выплачивать компенсации. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Анода, сообщило РИА «Новости» .

Представители местных военкоматов, а также военнослужащие говорят близким пропавших или погибших, что боец находится на позиции и свяжется с ними, как только выйдет с нее.

«Вот у меня в селе пацан, мы его уже после меня забрали. У него отец инвалид, левой ноги нет, но его все равно забрали. И он пропал, никто не знает где. Сестра его уже ездила в военкомат, военком сказал обращаться в часть. В части сказали, что он на позиции, не переживайте», — отметил Анода.

Он добавил, что после в сети наткнулись на фамилию пропавшего и узнали, что тот в плену. При этом в ТЦК и воинских частях про всех, кто убит или попал в плен, говорят, что якобы они на позициях. По словам пленного, в случае его гибели или пропажи без вести родственники должны получить компенсацию.

Ранее стало известно, что наемниками Вооруженных сил Украины стали выходцы из десятков стран, но больше всего из Колумбии и Бразилии. Об этом рассказал попавший в плен поляк, он сравнил иностранный легион со сборной мира. В связи с нехваткой квалифицированных кадров командование ВСУ приступило к набору наемников, не проводя строгий отбор. Для подписания контракта достаточно зайти на специальный сайт и заполнить форму.

Пленный также сообщил, что иностранным наемникам ВСУ не советуют общаться с жителями подконтрольной Украине части Донбасса. Это связано с тем, что многие на этой территории поддерживают Россию.