Целью украинских дронов были НПЗ под Саратовом и энергообъекты в Крыму

Украинские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области и энергетическую инфраструктуру Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора» , официально данная информация не подтверждалась.

По информации авторов канала, массированный налет БПЛА длился много часов и затронул ряд российских регионов.

Минобороны подтвердило, что в ночь на 28 ноября средства противовоздушной обороны ликвидировали 136 беспилотников. Аппараты сбили в Ростовской Саратовской, Брянской, волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской областях, Крыму и в Московском регионе. Также 14 БПЛА нейтрализовали над Азовским и Черным морями.

Ранее Telegram-канал Mash озвучил число резервистов, которые будут защищать критически важные объекты. По его информации, для этой цели призовут порядка четырех тысяч человек.

Добровольческие отряды будут защищать от беспилотников электростанции, НПЗ и другие важные объекты, подразделения на базе БАРС уже появились в Нижегородской и Ленинградской областях.