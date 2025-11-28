Над российскими регионами за ночь сбили более 130 БПЛА

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 136 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА ликвидировали под Ростовом-на-Дону — там перехватили 46 аппаратов. В Крыму сбили 29 беспилотников, в Саратовской области — 30, в Брянской — шесть, Волгоградской — пять, Воронежской — два, Курской и Калужской — по одному.

Над акваторией Черного моря военные уничтожили 12 дронов, над Азовским морем — два. Также два БПЛА поразили над Московским регионом.

Ранее на фоне атаки беспилотников временно ввели ограничения на работу аэропортов. Воздушные гавани перестали принимать и выпускать рейсы в Краснодарском крае, в Саратове, Ульяновске, Пензе и Самаре. Также временно приостанавливал работу московский аэропорт Внуково. Он начал снова работать в штатном режиме примерно в 5:46.