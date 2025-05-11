Цель заявлений Зеленского о прекращении огня объяснили

Мирошник: Зеленский делает заявления о прекращении огня для перевооружения

Президент Украины Владимир Зеленский делает заявления о необходимости прекращения огня для того, чтобы ВСУ успели перегруппироваться и перевооружиться. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, главной реакцией Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах стало «выдвижение предусловий».

«Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог перегруппироваться и перевооружиться, а мы говорим, что готовы к переговорам. Так выглядит согласие на начало переговоров без условий?!» — задался вопросом Мирошник.

Ранее Зеленский отметил, что Украина ждет от России прекращения огня с 12 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что предложение Путина о переговорах демонстрирует намерение найти мирное решение конфликта.