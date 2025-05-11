Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с киевскими властями говорит о намерении найти мирное решение конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков обратил внимание, что прочный мир может быть достигнут только на серьезных переговорах и готовность к такой встрече продемонстрировал российский лидер.

Накануне Путин выступил перед журналистами и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что они должны проходить с учетом нынешней обстановки, а также итогов встреч, прерванных в 2022 году.