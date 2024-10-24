Целью атаки украинских боевиков на Курскую область в первую очередь был захват атомной электростанции. Информация о возможной диверсии должна была обеспокоить весь мир, заявил в беседе с РИА «Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях саммита БРИКС.

«Все действия на курском направлении были предприняты в первую очередь для того, чтобы они попытались захватить атомную станцию. И в этот момент они бы сказали: „хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим“», — подчеркнул он.

Ранее около 300 украинских боевиков самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области. По данным Telegram-канала Mash, они попытались сбежать из «полукотла».

Сдавшийся в плен мобилизованный боец ВСУ Александр Чмиль рассказал, как командование предупредило его сослуживцев, что они не смогут эвакуироваться из российского региона.