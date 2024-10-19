«Приходилось пить воду из болота». У ВСУ не осталось путей отступления под Курском

Командование ВСУ предупредило военных, что они не смогут эвакуироваться из Курской области. Об этом заявил сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль, сообщил ТАСС .

Пути отступления для украинской армии оказались отрезаны, военным перестали подвозить продовольствие и боеприпасы.

«Приходилось пить воду из болота», — рассказал Чмиль.

По его словам, после сообщения о невозможности эвакуироваться украинские военные сразу сложили оружие. Они пошли в соседнюю деревню и сдались в плен российским войскам. Военнослужащие ВС России нормально отнеслись к пленным, добавил Чмиль.

«Не били, накормили, дали воды и сигарет», — подчеркнул украинец.

Ранее российская армия спасла украинскую военнослужащую, которую сослуживцы не стали эвакуировать с поля боя в Херсонской области. Раненую поместили в военный госпиталь и вывезли из зоны боевых действий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. После курса лечения женщину по ее просьбе внесли в список на обмен пленных.