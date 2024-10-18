Mash: около 300 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области

Около 300 боевиков Вооруженных сил Украины самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Российские военные накрыли украинцев огнем артиллерии и беспилотников. Многих бойцов ВСУ удалось ликвидировать, несколько десятков боевиков попали в плен, причем большинство из них сдались добровольно.

По данным Mash, Вооруженные силы России освободили село Плехово в Курской области. Сейчас бойцы атакуют позиции в Судже.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин ранее выразил мнение, что ВСУ вряд ли успеют возвести полноценные бетонные укрепления в Курской области. ВС России смогут препятствовать украинской армии благодаря быстрому продвижению.