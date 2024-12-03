Царев объяснил выбор Южмаша в качестве цели для удара «Орешником»

Расположенный в Днепропетровске завод «Южмаш» в последние годы занимался выпуском корпусов для ракет из поступающих на Украину материалов из Великобритании. Именно поэтому производство стало целью для удара новой российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он подчеркнул, что выстроенный еще в советское время завод имел цеха, расположенные глубоко под землей, защищенные серьезными бетонными сооружениями, способными выдержать прямое попадание ядерной бомбы.

«Они не столько опасались ударов ядерного оружия, сколько того, что завалит выходы. Поэтому выходов было много на тот случай, если какой-то завалит, чтобы подземный завод продолжал работать», — рассказал Царев.

Бывший украинский нардеп добавил, что сейчас Южмаш работает только на десятую часть своих мощностей, по сравнению с тем, как было во времена Советского Союза

«В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют все это „Нептун“ или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — добавил Царев.

Российские военные использовали новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин отметил, что аналогов новой разработке в мире нет, а ракета способна обходить все существующие в мире системы воздушной обороны.