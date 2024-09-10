Пенсионеры из Курской области больше двух недель прятались от ВСУ в подвале

Пожилым супругам из села в Курской области пришлось более двух недель прятаться в подвале после нападения ВСУ. О своем спасении пенсионеры рассказали РИА «Новости».

По словам жительницы села Русская Конопелька, после вторжения украинских боевиков мирные жители остались без воды и света. Ее супруг сложил в огороде из кирпичей печку, на которой они готовили еду.

«Мы не могли выехать из села. Уже стреляли со всех сторон. Наши военные пришли и окопались у нас за домом. Потом они сказали, что украинцы уже зашли в пределах 200 метров», — отметила пенсионерка.

После этого ей и ее мужу посоветовали спрятаться в подвале, где они просидели порядка двух недель. Супругов эвакуировали в безопасное место, когда появилась возможность.

Ранее жительница Курской области рассказала, как спецназ «Ахмат» крепко держал оборону, дав людям возможность выехать в безопасное место.