Трое детей, из них двое — младенцы, пострадали при массированной атаке беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное», — подчеркнула она.
Атаки начались около четырех часов утра. Всего в Подмосковье сбили более 90 беспилотников. Два человека погибли, несколько получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
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