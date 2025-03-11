В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 2 младенца и 4-летний ребенок

Трое детей, из них двое — младенцы, пострадали при массированной атаке беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале .

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное», — подчеркнула она.

Детям оказывают всю необходимую помощь.

Ранее житель Видного рассказал, как спасался с женой и маленьким ребенком в ванной. Никто из них не пострадал.

Атаки начались около четырех часов утра. Всего в Подмосковье сбили более 90 беспилотников. Два человека погибли, несколько получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.