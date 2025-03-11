«Ребенка на руки — и в ванную». Житель Видного рассказал, как спас семью во время атаки БПЛА

Житель Видного рассказал, как спас семью во время атаки дрона на дом

Житель Видного спасался с женой и маленьким ребенком в ванной комнате во время атаки украинского беспилотника на их дом. Об этом мужчина рассказал в беседе с Life .

По словам местного жителя, около пяти утра он услышал за окном громкие звуки, напоминавшие жужжание. После того как странный звук повторился, он принял решение укрывать семью.

«Я подбежал к окну, сразу услышал второе жужжание. Ребенка на руки, бегом в ванную. Потом слышу второй хлопок — и все. Только слышу хлопки, где-то их сбивали», — сказал мужчина.

Благодаря тому, что мужчина вовремя спрятался вместе с ребенком и женой, никто из них не пострадал. Повреждения получил автомобиль, который в это время стоял на парковке во дворе дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьи погибших и пострадавшие после атаки БПЛА в Подмосковье получат денежную поддержку от 100 тысяч до одного миллиона рублей.