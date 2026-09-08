Трое детей и семь взрослых пострадали при атаке дронов ВСУ на Саратов

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин .

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Повреждены несколько жилых домов, на месте работают экстренные службы. Шестерых пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Остальным оказали помощь амбулаторно. Губернатор поручил минздраву взять лечение под контроль.

«Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения», — добавил глава региона.

Накануне в Белгородской области атака украинских беспилотников унесла жизни трех человек. Еще семеро получили ранения, им оказали необходимую помощь.