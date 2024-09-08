Трое бойцов чудом избежали гибели после подрыва на мине ВСУ под Угледаром

Военкор Коц: трое военных подорвались на мине ВСУ под Угледаром и чудом выжили

Три российских солдата подорвались на украинской мине на Угледарском направлении. Все бойцы выжили, рассказал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

Военные ВС России поехали на машине УАЗ через поле на срочную эвакуацию. Автомобиль наехал на поставленную боевиками ВСУ мину ТМ-62. По словам Коца, все находящиеся в машине бойцы выжили и уже снова находятся в строю.

«Чудо <…> происходит повсеместно, и вот один из таких примеров», — отметил военкор.

К посту он прикрепил видеоролик с подрывом УАЗ.

Российские войска за последнее время выровняли линию фронта в ДНР и расширили территорию для наступления на Донецком направлении. Они установили контроль над рядом населенных пунктов, часть из которых имели принципиальную стратегическую важность.

ВС России получили плацдарм для наступления, благодаря которому начнут продвигаться на ключевые точки ВСУ. Военные планируют освободить Угледар, Красноармейск и Димитров.