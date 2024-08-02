«Трижды уничтожена». На Западе раскрыли положение ВСУ в зоне СВО

Экс-советник НАТО Бо: армия РФ хорошо адаптировалась к реалиям на поле боя

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что армия России очень хорошо адаптируется к боевым реалиям в зоне спецоперации, а вот ВСУ с материальной точки зрения уже была трижды уничтожена. Об этом он заявил в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive .

Натовский офицер объяснил, что российские военные смогли адаптировать общую структуру к новым реалиям на местах, причем делают это постоянно. В этом они намного сильнее украинской армии. И это как раз та причина, по которой ВСУ сейчас проигрывают.

Полковник напомнил и про острый дефицит людских ресурсов и техники на Украине, а также про отсутствие продуманной программы обеспечения и доктрины. Помимо этого, нет системы командования и управления, чтобы решать вопросы материального обеспечения армии.

«Если рассматривать пакеты поставок, которые украинские войска получили от Запада, то украинская армия с материальной точки зрения, с точки зрения оборудования, была уничтожена трижды», — заявил Бо.

Ранее в Пентагоне признали, что российские военные наращивают успехи в уничтожении оружия, поставленного Западом.