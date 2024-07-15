«Русские стали очень хороши». В Пентагоне признали неприятную для себя правду

Замминистра обороны США Лапланте признал профессионализм российской армии

Фото: РИА «Новости»

Российские военные наращивают успехи в поражении западного оружия, поставляемого ВСУ. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

По данным газеты, с 2022 года США поставляли на Украину управляемые снаряды Excalibur, но спустя год их эффективность упала до столь низкого уровня, что украинские военные перестали их применять, и поставки пришлось прекратить. Произошло это из-за работы российских систем РЭБ, подавляющих GPS-сигнал.

Аналогичным образом снизилась эффективность работы РСЗО HIMARS.

«Русские стали очень, очень хороши», — констатировал замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лапланте.

Ранее американский сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что США и Евросоюз пришли в шок от состояния своих военно-промышленных комплексов, когда Украине понадобилась помощь.

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