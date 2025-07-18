Три украинских БПЛА, летевших на Москву, сбили за полчаса

Средства противовоздушной обороны за последние полчаса сбили три украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первый БПЛА уничтожили в 13:21. Еще два — в 13:59.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

В ночь на 18 июля над пятью округами Подмосковья сбили 11 беспилотников, большую часть — на подлете. Обошлось без пострадавших, несколько домов получили повреждения.

В солнечногорской деревне Марьино фрагмент БПЛА пробил дыру в заборе. Местные жители рассказали, что один из осколков дрона упал на территории деревни, его нашли специалисты МЧС.