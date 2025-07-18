«Большую часть дронов сбили на подлете». Главное о последствиях атаки БПЛА в Подмосковье

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 беспилотников над пятью округами Подмосковья: Домодедовом, Красногорском, Солнечногорском, Сергиевым Посадом и Можайском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — добавил глава региона.

Там же он опубликовал несколько фото последствий налета беспилотников. По последним данным, в Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», пострадали два дома: у них повреждены остекление и фасады.

В деревне Марьино в Солнечногорске повреждения получил частный дом на улице Центральной. У него разрушены забор, часть стены и оконные конструкции.

Сейчас на местах ЧП работают оперативные службы. Воробьев подчеркнул, что жителям, имущество которых пострадало при налете, окажут всю необходимую помощь.