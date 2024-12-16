Три украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: три украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силы ПВО Минобороны обнаружили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

Ранее стало известно, что бойцы группы войск «Днепр» уничтожили полевой аэродром ВСУ для запуска тяжелых украинских дронов «Баба-яга» в Херсонской области.

В Минобороны подчеркивали, что расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота из группировки «Днепр» в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке на передовой.

Днем ранее Минобороны отчиталось о поражении украинского самолета МиГ-29.