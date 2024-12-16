ВСУ лишились полевого аэродрома для запуска дронов «Баба-яга»

Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота группировки «Днепр» выявил и уничтожил украинский полевой аэродром в Херсонской области, с которого боевики ВСУ запускали тяжелые дроны типа «Баба-яга». Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве отметили, что оператор БПЛА в ходе разведывательного полета над правым берегом Днепра проследил за дроном противника и увидел площадку для его запуска. Координаты обнаруженной базы передали на командный пункт.

«Огнем артиллерии полевой аэродром БПЛА украинских военных уничтожили. На нем совершили взлет и посадку дронов типа „Баба-яга“, — заявили в Минобороны.

В пресс-службе добавили, что расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота из группировки «Днепр» выполняют задачи по воздушной разведке в круглосуточном режиме.

Днем ранее стало известно, что средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.