Три украинских беспилотника сбили за ночь над Белгородской и Тамбовской областями

Силы ПВО за ночь сбили три БПЛА ВСУ над Белгородской и Тамбовской областями

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один украинский беспилотник над Тамбовской областью и сбили два над Белгородской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА перехватили над территорией Тамбовской области, еще два — над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

Вечером 14 января силы ПВО перехватили и уничтожили над Белгородской, Орловской и Липецкой областями три украинских беспилотника.

Также в Ульяновской области нашли предмет, похожий на упавший дрон. На место обнаружения находки прибыли саперы.

Утром во вторник из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ограничения вводили в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Казани, Пензы и Саратова.