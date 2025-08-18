Военблогеры сообщили о скоплении ВСУ у границы с Курской областью

Вооруженные силы Украины сосредоточили силы у государственной границы вблизи Рыльского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале проект «Архангел спецназа».

По его данным, украинская сторона активно применяет беспилотники для попыток нарушить снабжение российских войск. При этом FPV-дроны были замечены и над самим Рыльском, который находится примерно в 30 километрах от границы.

Авторы канала полагают, что ВСУ либо используют носители для дронов, либо применяют ретрансляторы, увеличивая дальность их действия. По их оценке, внимание к этому направлению объясняется удобной асфальтированной дорогой, связывающей украинский Глухов с Рыльском, а также особенностями местности — район пересекает река Сейм, что усложняет оборону в случае возможного прорыва.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о проведении украинскими военными ротации подразделений у границы с Курской областью.