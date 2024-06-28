Три населенных пункта Белгородской области атаковали ВСУ

Днем 28 июня ВСУ атаковали предприятия и частный сектор в Шебекине, Чапаевском и Бессоновке. Никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Три населенных пункта подверглись атакам Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет. <…> Оперативные службы работают на местах», — заявил он.

В Грайворонском городском округе ВСУ ударили по поселку Чапаевский. Гладков сообщил, что дрон-камикадзе повредил крышу летней кухни частного дома. Несколько других беспилотников направили на сельскохозяйственное предприятие в селе Бессоновка в Белгородского районе, выбив окна на верхних этажах и повредив объект связи.

Шебекино, по информации губернатора, обстреляли. Боеприпас упал на территории промышленного предприятия. Повреждения получили административное здание, автомобиль и спецтехника.

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников. Из них 12 сбили в Брянской области. Административное здание в Брянске получило повреждения.