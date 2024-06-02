Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в Вознесеновке Шебекинского округа от атаки ВСУ пострадали три человека

ВСУ атаковали два села в Шебекинском городском округе, пострадали три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал глава региона.

Женщину с осколочными ранениями доставили в отделение хирургии, ее состояние оценили как тяжелое. У двоих других пострадавших диагностировали ушибленную рану ноги и осколочное ранение предплечья, их состояние удовлетворительное.

Ранее системы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника под Белгородом.