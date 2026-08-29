Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины погибли три мирных жителя, еще девять получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона .

Под обстрел попал город Шебекино — снаряды прилетели в частный сектор. Жертвами стали женщина и двое мужчин. Семь человек получили осколочные ранения, у еще одного — предположительно, акубаротравма.

Всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Трое из них, по оценке врачей, в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина пострадал в поселке Пятницкое Волоконовского округа — дрон атаковал его автомобиль. У него множественные осколочные ранения головы, лица, руки и спины. Скорая помощь везет его в больницу.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 300 украинских БПЛА в небе над Россией.