Три дрона ВСУ уничтожили в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили три дрона ВСУ в безлюдной местности

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника под Калугой на границе с Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Беспилотники уничтожены в безлюдной местности», — подчеркнул глава региона.

Он не сообщил о последствиях на земле.

Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили 45 дронов Вооруженных сил Украины. В Подмосковье сбили 11 БПЛА, над Брянской областью — 23 дрона, над Белгородской областью — шесть беспилотников, еще три — над Калужской и два — над Курской областью.

Над Ростовской областью в ночь на 21 августа уничтожили украинскую ракету. В результате падения осколков никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

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