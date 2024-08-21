Три дрона ВСУ уничтожили в Калужской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника под Калугой на границе с Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале .

«Беспилотники уничтожены в безлюдной местности», — подчеркнул глава региона.

Он не сообщил о последствиях на земле.

Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили 45 дронов Вооруженных сил Украины. В Подмосковье сбили 11 БПЛА, над Брянской областью — 23 дрона, над Белгородской областью — шесть беспилотников, еще три — над Калужской и два — над Курской областью.

Над Ростовской областью в ночь на 21 августа уничтожили украинскую ракету. В результате падения осколков никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.