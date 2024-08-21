Украинскую ракету сбили в небе над Ростовской областью

Российские системы ПВО сбили над территорией Ростовской области украинскую ракету. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 01:00 силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет», — сообщил Голубев.

Очевидцы сообщили, что в Новошахтинске произошел взрыв в 00:39. В небе видели вспышку, потом начался пожар в поле. Местные жители рассказали, что видели дым в стороне Соколовки. Официального подтверждения пока не поступало.

Ране появилась информация, что на нефтебазе в Пролетарске взорвалась еще одна цистерна с топливом. По предварительным данным, пострадавших нет.