Три дрона ВСУ сбили над Брянской областью

Три украинских БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Богомаз отметил, что сейчас на месте работают представители оперативных и экстренных служб. Губернатор также поблагодарил российских защитников.

В пятницу, 3 января, средства ПВО уничтожили над регионом пять беспилотников самолетного типа. Богомаз сообщил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

ВСУ продолжают устраивать атаки на российские регионы. Днем 2 января над Курской областью обезвредили четыре украинские ракеты.

Крупной атаке подверглось село Ивановское в Рыльском районе, пострадал один человек. Запущенный украинскими боевиками беспилотник убил жителя деревни Обеста. Мужчина погиб недалеко от своего дома.