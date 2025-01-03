Украинский беспилотник убил жителя курской деревни Обеста

Хинштейн сообщил о гибели разнорабочего в Рыльском районе при ударе дрона

Запущенный украинскими боевиками беспилотник убил 63-летнего жителя деревни Обеста Рыльского района Курской области, когда он шел по дороге. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он уточнил, что погибший трудился на местной агрофирме и погиб недалеко от своего дома.

«Еще одна жертва нацистского режима», — озаглавил Хинштейн пост о гибели мирного жителя.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области принес соболезнования родным и близким погибшего.

Хинштейн подчеркнул, что деревня Обеста входит в так называемую серую зону приграничья, откуда людей переселили. Он призвал жителей отказаться от самовольного возвращения, потому что нахождение на территории представляет большую опасность.

«Физически остановить людей от самовольного возвращения домой власти не в состоянии. Убедительно прошу жителей набраться терпения и не подвергать смертельной опасности себя и своих близких», — обратился он к жителям.

Украинские боевики в минувший четверг, 2 января, нанесли массированный удар по Рыльскому району Курской области. Сильнее всего пострадало село Ивановское, где ранение получила сотрудница местного магазина. Прилетевшие снаряды повредили здания почты, аптеки, школы, пункта выдачи заказов и других организаций.