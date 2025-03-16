Около 30 офицеров из стран НАТО находятся сейчас в окружении ВС РФ в Курской области. Такие данные озвучил в беседе с РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Эти кадровые офицеры, по данным собеседника агентства, занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.

В минувшую пятницу американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области.

По словам Путина, для реализации этого призыва украинские власти должны приказать подразделениям ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.