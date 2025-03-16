Сегодня 14:11 Три десятка кадровых натовских офицеров оказались в окружении в Курской области Фото: РИА «Новости»
Около 30 офицеров из стран НАТО находятся сейчас в окружении ВС РФ в Курской области. Такие данные озвучил в беседе с
РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Эти кадровые офицеры, по данным собеседника агентства, занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.
В минувшую пятницу американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина
пощадить окруженные украинские войска в Курской области.
По словам Путина, для реализации этого призыва украинские власти должны приказать подразделениям ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.
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