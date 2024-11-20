Рогов: ВСУ создали минные поля в 3-4 уровня на Ореховском участке в Запорожье

Украинские боевики создали заграждения из минных полей в несколько уровней на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ореховское направление максимально заминировано по всей линии фронта. Там карты минных полей в три-четыре уровня сделаны, ни у кого полной карты нет», — сказал он.

Украинские боевики не планировали там наступать, поэтому «намертво все минируют», чтобы остановить продвижение российских войск на запад и на север.

При этом Рогов подчеркнул, что армия России продвигается, даже несмотря на минные поля. Тяжелая боевая работа сейчас идет в направлении городов Орехов и Гуляйполе.

Ранее Рогов рассказал, что украинские подразделения, дислоцирующиеся в Курахово, могут попасть в оперативное окружение ВС РФ и при попытке покинуть город понесут катастрофические потери.