Лихачев уточнил сроки режима тишины для ремонта ЛЭП, идущей к Запорожской АЭС

Лихачев: режим тишины для ремонта идущей к ЗАЭС ЛЭП продлится до 23 июня

Временное прекращение огня для ремонта идущей к запорожской АЭС ЛЭП «Днепровская» должно продлиться до 23 июня. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

«Сегодня (5 июня. — Прим. ред.) в 06:00 начал действовать режим тишины<…>. Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередачи „Днепровская“. <…> Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня», — отметил глава Росатома.

Лихачев поблагодарил МИД России и Росгвардию за конструктивное содействие. По словам гендиректора, это шестое временное прекращение огня за последний год.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что в пятницу вступает в силу организованный им локальный режим прекращения огня вблизи Запорожской АЭС. Это способствует проведению критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, заявили в организации.