Беспилотник ВСУ атаковал Запорожскую АЭС
Лихачев сообщил об атаке беспилотника ВСУ на ЗАЭС
Украинский беспилотник в пятницу атаковал Запорожскую АЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, его слова привел ТАСС.
«БПЛА ВСУ ударил по ЗАЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины», — отметил он.
По словам Лихачева, в результате атаки пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
«Пострадавшие при ударе ВСУ были специалистами Росатома, которые восстанавливали станцию», — уточнил глава госкорпорации.
Он также заявил, что Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на атомном объекте.
Ранее в пятницу МАГАТЭ объявило о вступлении в силу режима прекращения огня вблизи ЗАЭС для критически важного ремонта линий электропередачи. В агентстве отмечали, что это необходимо для предотвращения ядерной аварии.