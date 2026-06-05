Беспилотник ВСУ атаковал Запорожскую АЭС

Лихачев сообщил об атаке беспилотника ВСУ на ЗАЭС

Украинский беспилотник в пятницу атаковал Запорожскую АЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, его слова привел ТАСС .

«БПЛА ВСУ ударил по ЗАЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины», — отметил он.

По словам Лихачева, в результате атаки пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие при ударе ВСУ были специалистами Росатома, которые восстанавливали станцию», — уточнил глава госкорпорации.

Он также заявил, что Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на атомном объекте.

Ранее в пятницу МАГАТЭ объявило о вступлении в силу режима прекращения огня вблизи ЗАЭС для критически важного ремонта линий электропередачи. В агентстве отмечали, что это необходимо для предотвращения ядерной аварии.