Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Тульскую область
Российские зенитчики ликвидировали два украинских беспилотника, атаковавших Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, три человека пострадали в результате атаки ВСУ. Всех госпитализировали.
Миляев призвал жителей области оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности.
Ранее в Калужской области российские военные сбили дрон ВСУ. Его фрагменты разлетелись по Киевскому шоссе и повредили несколько машин.
До этого в Энгельсе обломки дрона рухнули на многоэтажный дом, расположенный в ЖК «Облака». На балконе одной из квартир произошло возгорание, но его оперативно потушили.
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