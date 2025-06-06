Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Тульскую область

Российские зенитчики ликвидировали два украинских беспилотника, атаковавших Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, три человека пострадали в результате атаки ВСУ. Всех госпитализировали.

Миляев призвал жителей области оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее в Калужской области российские военные сбили дрон ВСУ. Его фрагменты разлетелись по Киевскому шоссе и повредили несколько машин.

До этого в Энгельсе обломки дрона рухнули на многоэтажный дом, расположенный в ЖК «Облака». На балконе одной из квартир произошло возгорание, но его оперативно потушили.