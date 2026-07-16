Минздрав: три человека пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе

В результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Об этом на платформе « Макс » сообщило Министерство здравоохранения Саратовской области.

«После атаки БПЛА на регион за медицинской помощью обратились три человека. Одному потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное», — заявили в ведомстве.

В Минздраве региона добавили, что здоровью и жизни граждан ничего не угрожает. Медицинскую помощь им оказывают в полном объеме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром в четверг сообщал, что беспилотная атака повредила объекты гражданской инфраструктуры в Энгельсе. В регионе продолжает действовать режим угрозы БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера среды в направлении Московского региона летели более 200 украинских беспилотников, из них 10 уничтожили на подлете к столице.