Три человека пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе
Минздрав: три человека пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе
В результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Об этом на платформе «Макс» сообщило Министерство здравоохранения Саратовской области.
«После атаки БПЛА на регион за медицинской помощью обратились три человека. Одному потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное», — заявили в ведомстве.
В Минздраве региона добавили, что здоровью и жизни граждан ничего не угрожает. Медицинскую помощь им оказывают в полном объеме.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром в четверг сообщал, что беспилотная атака повредила объекты гражданской инфраструктуры в Энгельсе. В регионе продолжает действовать режим угрозы БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера среды в направлении Московского региона летели более 200 украинских беспилотников, из них 10 уничтожили на подлете к столице.