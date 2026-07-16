Атака БПЛА повредила гражданскую инфраструктуру в Энгельсе
В Энгельсе атака дронов привела к повреждению гражданской инфраструктуры
Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировали в Энгельсе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, все оперативные службы работают на месте происшествия.
Пострадавших предварительно нет», — подчеркнул глава региона.
Бусаргин напомнил, что системы оповещения работают локально, но угроза беспилотной атаки еще сохраняется.
Ранее движение транспорта перекрыли в сторону Москвы из Ярославля на фоне беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев отмечал, что необходимо воздержаться от поездок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, либо выбирать пути объезда и соседние районы.
Также ранее режим беспилотной опасности ввели на территории. Граждан попросили оставаться дома и не подходить к окнам.