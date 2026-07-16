Более 200 БПЛА летели в сторону Москвы с вечера 15 июля

Собянин: с вечера 15 июля в сторону Московского региона летели более 200 БПЛА

В направлении Московского региона с вечера среды и до утра четверга летели более 200 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Большую часть нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах», — написал он.

Собянин уточнил, что 10 вражеских беспилотников уничтожили непосредственно на подлете к Москве.

Минобороны России утром 16 июля рапортовало, что военные в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 375 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбивали над рядом регионов страны, в том числе над Московским регионом и Крымом.

Ранее атака беспилотников повредила в Энгельсе гражданскую инфраструктуру. На месте ЧП работают экстренные службы. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.

Утром в четверг движение транспорта на выезде из Ярославля перекрыли из-за атаки БПЛА.